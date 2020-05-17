بعد موجة غضب ديني وسياسي.. بعثة الاتحاد الأوروبي تحذف تغريدة علم المثليين

2020/05/17 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قدم ممثل الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، عدة ملاحظات بشأن حجر العراقيين العائدين للبلاد ، لافتا في ذات الوقت الى ان رفع الحظر الجوي يجب ان يتم وفق اجراءات احترازية صحية عالية جدا.

وقال إسماعيل في لقاء متلفز تاب

بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاحد الى طرد ما وصفهم بـ’’السفراء الثلاثة المنحرفين’’ لدى العراق.

وقال العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ما قامت به بعثة الاتحاد الاوربي وسفارتا بريط

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاحد (17 آيار 2020)، وزارة الكهرباء بوضع خطة لتوفير الطاقة وسياسة تصاعدية تتناسب مع إحتياجات الدولة والمجتمع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي

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