2020/05/17 | 22:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة مزبان خضر هادي في سجن الناصرية الناصرية – الزمان كشف مصدر في ذي قار ان مزبان خضر هادي عضو قيادة حزب البعث المودع في سجن الحوت بذي قار توفي السبت الماضي.واكد المصدر في تصريح امس ان (هادي توفي بسبب مرض عضال الم به منذ مدة طويلة).وكان هادي احد […]

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