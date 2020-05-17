الكاظمي يزور وزارة الكهرباء ويوجّه بوضع خطة لتوفير الطاقة ويحذر من استغلال الوظيفة الحكومية

2020/05/17 | 22:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، وزارة الكهرباء بوضع خطة لتوفير الطاقة، فيما حذر من استغلال الوظيفة الحكومية.

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