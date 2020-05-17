تدريسيو كركوك يتظاهرون للمطالبة برواتبهم المتأخرة ونقل ملاكاتهم الى الحكومة الاتحادية

2020/05/17 | 22:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج العشرات من المعلمين والتدريسيين الكرد في محافظة كركوك، في تظاهرة احتجاجا على عدم دفع رواتبهم من قبل حكومة إقليم كردستان.

وطالب المحتجون في بيان موجه للحكومة المركزية والمنظمات العالمية، بنقل ملاكاتهم من اقليم كردستان وتحويلها الى ملاك الحكومة الاتحادية، وتوزيع الرواتب في وقتها المحدد من دون تأخير، واستقطاع جزء من ميزانية الاقليم وتخصيصه لصرف رواتبهم، وتخصيص مبلغ من إيرادات البترودولار لمعلمي وموظفي الدراسة الكردية في محافظة كركوك.

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