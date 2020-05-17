موسكو تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بفيروس كورونا

2020/05/17 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 77 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في ارتفاع قياسي جديد لهذا المؤشر في المدينة.وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 77 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب […]

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