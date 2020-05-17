هادي العامري بشأن رفع علم المثليين: نطالب بطرد السفراء الثلاث المنحرفين اخلاقيا

2020/05/17 | 22:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، على رفع علم المثليين في العراق، فيما طالب بطرد السفراء الثلاث المنحرفين اخلاقيا.وقال في بيان تلقته وكالة صدى ان “ما قامت به بعثة الاتحاد الاوربي وسفارتي بريطانيا وكندا في بغداد برفعهم علم المثليين يعد فعلا مشينا وتصرفا غير محسوب يخالف اعراف وتقاليد واخلاقيات المجتمع العراقي”، مبينا انه

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