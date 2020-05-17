2020/05/17 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان العراق ، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة السليمانية.وقالت الوزارة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “في اطار استمرارها في اجراء الفحص والبحث عن المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19تم اكتشاف تسع حالات اصابة جديدة في محافظة السليمانية”.واضاف ان المصابين هم خمسة رجال وامرأتان وفتاة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الاقليم تعلن تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الاقليم تعلن تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).