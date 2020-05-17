صحة كربلاء تعلن إنطلاق حملة الفحص السريع للمراكز الصحية في قطاع المركز

2020/05/17 | 22:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة أعلنت صحة كربلاء المقدسة عن انطلاق حملة التحري بالفحص السريع للمراكز الصحية في قطاع المركز أواخر الإسبوع الماضي ، وبإشراف ومتابعة المدير العام للدائرة ، الدكتور صباح الموسوي وتعتبر هذه الحملة من ضمن الإجراءات الإستباقية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا ، بغية السيطرة عليه والحد من انتشاره ورافق الحملة نشر التوعية

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