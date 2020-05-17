صحة كربلاء تعلن إنطلاق حملة الفحص السريع للمراكز الصحية في قطاع المركز

2020/05/17 | 22:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة أعلنت صحة كربلاء المقدسة عن انطلاق حملة التحري بالفحص السريع للمراكز الصحية في قطاع المركز أواخر الإسبوع الماضي ، وبإشراف ومتابعة المدير العام للدائرة ، الدكتور صباح الموسوي وتعتبر هذه الحملة من ضمن الإجراءات الإستباقية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا ، بغية السيطرة عليه والحد من انتشاره ورافق الحملة نشر التوعية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تعلن إنطلاق حملة الفحص السريع للمراكز الصحية في قطاع المركز) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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