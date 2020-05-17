الحشد الشعبي يعلن حصيلة اولية بعمليات

2020/05/17 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلن الحشد الشعبي، تطهير مناطق شاسعة في صحراء غرب محافظة صلاح الدين وتدمير عدد من العبوات الناسفة.وذكر إعلام الحشد في بيان، الأحد أن "قوات الحشد الشعبي تمكنت وخلال عمليات "أسود الجزيرة" من تطهير مناطق شاسعة من صحراء غرب صلاح الدين وتدمير عدد من المضافات التي كان يستخدمها العدو كملاجئ آمنة له".وأضاف "تم معالجة الكثير من العبوات الناسفة، التي كانت مزروعة على طرق صحراوية، فيما تمت السيطرة على كدس للصواريخ والعتاد ومعالجته من قبل مفارز مكافحة المتفجرات".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن إنطلاق عمليات "أسود الجزيرة" لتفتيش صحراء الجزائر شمالي محافظة الانبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا إلى الحدود مع سوريا.وأضافت القيادة في بيان:" أن العملية ستشمل مناطق "وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات"، واشترك فيها كل من "عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشد الشعبي والعشائري".وانطلقت العملية في أحد عشر محورا باسناد من طيران الجيش والقوه الجوية، ولفت البيان إلى أن "هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين".

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