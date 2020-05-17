صحة الاقليم تعلن عن 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/17 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان تسجيل تسع اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة السليمانية.وذكرت الوزارة في بيان، انه في اطار استمرارها في اجراء الفحص والبحث عن المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 تم اكتشاف تسع حالات اصابة جديدة في محافظة السليمانية، مبينا ان المصابين هم خمسة رجال وامرأتان وفتاة وشاب.واضاف البيان، ان احد المصابين كان عائدا من سفرة من خارج البلد وستة منهم من الملامسين في الايام الماضية، مشيرا الى ان المصابين الاخرين تبدو عليهما اعراض المرض.واوضح البيان، ان ثمانية من المصابين من اهالي مدينة السليمانية والتاسع هو من اهالي ناحية بازيان.

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