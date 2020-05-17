ديالى تكشف مخرجات “الدائرة المستديرة” حول خانقين

2020/05/17 | 23:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، قرارات الدائرة المستديرة حول خانقين.وقال قائممقام قضاء خانقين(100كم شمال بعقوبة) دلير حسن في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اجتماعا امنيا موسعا عقد في بعقوبة بحضور نواب ومحافظ ديالى وقائدي العمليات والشرطة لبحث 3 ملفات هامة ابرزها امن قضاء خانقين في ظل تصاعد وتيرة الاعمال الارهابية مؤخرا وخاصة في […]

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