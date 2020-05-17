موسكو تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بفيروس كورونا

2020/05/17 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 77 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الع...





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