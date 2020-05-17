وزير الشباب والرياضة يؤكد على مكانة البصرة الرياضية

2020/05/17 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

إستقبل وزير الشباب والرياضة في مكتبه اليوم الاحد، الرئيس السابق لنادي الميناء جليل حنون وعلي فاضل امين عضو الادارة الاسبق، وقدما التهنئة بالمنصب، فيما اشار الوزير الى مكانة البصرة الرياضية.

واوضح الوزير درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان: "البصرة لها مكانتها التي لايمكن اغفالها ابدا وتتمتع بجماهيرية رياضية بمختلف الالعاب ونعدها ايقونة نجاح وتجارب راسخة على الارض بحكم وجود المدينة الرياضية فيها واكبر ملعب مشيد في العراق وجماهير رائعة كانت السبب في نجاح جميع الاحداث الرياضية".

ورداً على سؤال بخصوص الحلول الجذرية لمشاكل الاندية، بين الوزير ان: "الحلول لجميع المشاكل في الاندية على مستوى العراق، وهي في الغالب متشابهة تكمن في القانون الجديد وضرورة الاسراع في تشريعه، إذ سيضع كل شيء في نصابه".

بغداد اليوم-بغداد

فاز بايرن ميونخ على مضيفه يونيون برلين بهدفين دون رد، اليوم الأحد (17 أيار 2020) ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني.

وسجل ثنائية الفريق البافاري روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء وبنجامين بافارد في الدقيقتين 40 و80.

والم

بغداد اليوم- متابعة

طالب برونو لاباديا مدرب فريق هيرتا برلين بضرورة تفهم تصرف لاعبيه، خلال فوز الفريق 3-0 على مضيفه هوفنهايم أمس السبت، في المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

وانتهك لاعبو هيرتا إرشا

بغداد اليوم/ متابعة

حسم ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجدل بشأن استئناف أو إلغاء الموسم الحالي 2019-2020 من البطولات القارية للأندية، مؤكدًا أنه يخطط لعودة النشاط بحلول شهر آب المقبل.

وقال تشيفرين في تصري

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