داعش يضرم النيران بحقول الحنطة لقرى الجبور بديالى

2020/05/17 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء الاحد، بقيام عناصر داعش بإحراق حقول الحنطة والشعير في أطراف ناحية قره تبه١١٣كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن عناصر داعش احرقوا حقول الحنطة في قرى ”الجبور“ والمقدرة بعشرات الدونمات شمالي قره تبه، وان فرق الإطفاء والأهالي يحاولون إخماد الحرائق.

واضاف"أن الأجهزة الأمنية انتشرت في محيط المزارع لتأمينها من هجمات تستهدف فرق الإطفاء والمزارعين“.

واقدم تنظيم داعش منذ نيسان الماضي على احراق الكثير من مساحات من الحنطة والشعير في مناطق من ديالى وصلاح الدين ونينوى ضمن حملات سنوية على "الحنطة" لضرب الاقتصاد المحلي وزعزعة الامن.

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