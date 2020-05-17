2020/05/17 | 23:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفلاحي : لا تهاون بتطبيق الحظر الصحي في المناطق التي تسجل إصابات إرتفاع نسب الشفاء من كورونا وسط إستعدادات لفحص 10 آلاف عينة يومياً بغداد – الزمان كشفت وزارة الصحة والبيئة عن خطتها لمواجهة فايروس كورونا بعد تزايد عدد الاصابات في العراق .وقال الوزير حسن محمد التميمي في تصريح تابعته (الزمان) […]

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