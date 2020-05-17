تفاصيل تتكشف بعد سنوات..كيف راوغ رونالدينيو مانشستر يونايتد؟

2020/05/17 | 23:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو 17 عاما، كشف أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، تفاصيل مثيرة عن مساعي النادي الإنجليزي لضم نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو، قبل أن يختار الأخير برشلونة الإسباني.وكان أليكس فيرغسون، أسطورة التدريب لدى “الشياطين الحمر”، من أشد المعجبين بمهارات الساحر البرازيلي، الذي كان يدافع وقتها عن ألوان باريس سان جرمان الفرنسي، لا سيما بعد دوره […]

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