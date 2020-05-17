مكافحة الارهاب يحذر : لا صفحة او حسابات على مواقع التواصل للساعدي

2020/05/17 | 23:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد نفى جهاز مكافحة الارهاب ،وجود صفحة او حساب شخصي لرئيسه الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي .وذكر بيان للجهاز نشر على منصته في تويتر ، : نود ان نبين لكافة المواطنين انه لايوجد صفحة رسمية او شخصية او حساب شخصي في اي منصة على مواقع التواصل الاجتماعي للفريق الركن عبد الوهاب الساعدي ،رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ، وإن كل صفحة منسوبة للساعدي هي وهمية وغير رسمية.واوضح ان المصادر الرسمية لنشر نشاطات الفريق الساعدي هي المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب والصفحتين الموثقتين في منصتي الفيس بوك وتويتر .

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