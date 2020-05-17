2020/05/17 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير المصري يؤكد لوزير الدفاع وقوف حكومة وشعب مصر مع حكومة وشعب العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 23:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير المصري يؤكد لوزير الدفاع وقوف حكومة وشعب مصر مع حكومة وشعب العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير المصري يؤكد لوزير الدفاع وقوف حكومة وشعب مصر مع حكومة وشعب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).