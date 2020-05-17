2020/05/17 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة ميسان: وصول ١٠٠ نموذج مختبري لاشخاص اشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا جميعها سليمة وخالية من الاصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 23:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ميسان: وصول ١٠٠ نموذج مختبري لاشخاص اشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا جميعها سليمة وخالية من الاصابة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ميسان: وصول ١٠٠ نموذج مختبري لاشخاص اشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا جميعها سليمة وخالية من الاصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).