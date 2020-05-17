2020/05/17 | 23:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة لاعب الشرطة السابق اركان محمود بفايروس كورونا وتم حجره حالياً في مستشفى الشيخ زايد وسط العاصمة بغداد

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