2020/05/17 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات التركية لاعب كرة قدم بارز اعترف بقتل ابنه الذي بلغ عمره خمس سنوات خلال تلقي الطفل العلاج لاشتباه إصابته بمرض كوفيد-19.

وسلم سيفير توكتاس (32 عاما) نفسه للشرطة بعد اعترافه بخنق ابنه، كاظم، بوسادة في الرابع من مايو، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية.

ولم تفض التحقيقات الأولية بوقوع جريمة في وفاة الطفل رغم أن نتائج فحصه للكشف عن فيروس كورونا المستجد أتت سلبية، وتم استخراج جثمانه بعد دفنه لإجراء عملية تشريح كجزء من التحقيقات.

ونقلت قناة "HeberTurk" أن توكتاس، الذي يلعب ضمن فريق "بورصة يلدريمسبور"، أخبر الشرطة أنه حاول خنق ابنه لأنه لم يشعر بالحب تجاهه، وأنه سلم نفسه للشرطة بعد 11 يوما بسبب شعوره بالندم.

وكان الطفل يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى بمحافظة بورصة الواقعة شمال غربي البلاد، بعد أن عانى من ارتفاع بالحرارة وسعال في الثالث والعشرين من أبريل الماضي، تزامنا مع عطلة تركية للاحتفاء بالأطفال، ووضع في الحجر الصحي رفقة والده.

وبعدها قال توكتاس إنه خنق الطفل ونادى مستنجيا بالطواقم الطبية مدعيا أن حالة ابنه الصحية تدهورت، وأدخل الفتى إلى قسم العناية المركزة ومات بعد ساعتين.

ولم يحدد موعد لمحاكمة توكتاس بعد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يفوز ويحافظ على الصدارة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يفوز ويحافظ على الصدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).