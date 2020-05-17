المثليّة الجنسيّة والبدع المتفق عليها -بساطة 14- - لمى محمد

2020/05/17 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد هلّا قلتم لماذا كل هذا الجدل و تنسون السبايا و المغتصبات باسم عقد ( شرعي)؟كيف تتجاهلون علم القاعدة..



وتضعون علم المثليّة تحت المجهر؟ هل اقتصر الإيمان على مجاراة التيار، تمسيد تقاليد المجتمعات المثقوبة؟ هل أصبحت كلمة السلام لجميع الناس الذين خلقهم الله تهمة؟ هل أصبح حب الخير لكل أرواح الله في خلقه مثار شبهة؟في الأزمنة الغابرة عندما كان من يقول بدوران الأرض حول الشمس مقتول بف ......





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