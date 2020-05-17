سوريا – فصائل «الجيش الوطني» تقصف قرى تحوي نازحين شمال حلب

2020/05/17 | 23:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت فصائل المعارضة المدعومة من #تركيا، عدة قرى بريف #حلب الشمالي، يتنشر فيها نازحين من منطقة #عفرين، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بمنازل المدنيين واحتراق «مساحات حراجية» في المنطقة.وأكدت مصادر محلية لموقع «الحل…

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