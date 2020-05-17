صحة الانبار تنفذ حملات المسح الميداني للحد من انتشار فيروس كورونا في قضاء عنه

2020/05/17 | 23:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والبيئة وبايعاز مباشر من قبل دائرة صحة الانبار باشر قطاع عنه للرعاية الصحية الأولية بحملات المسح الميداني للحد من انتشار فيروس كورونا في قضاء عنه وتم تشكيل الفرق الصحية وتوزيعها على المناطق في القضاء لعمل المسح الميداني وزيارة العوائل القادمة من بغداد والمحافظات الأخرى واجراء الفحص السريع لهم باستخدام اشرطة الفحص

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