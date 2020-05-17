صحة الرصافة تستمر بحملات الرصد الوبائي للكشف الميداني عن فيروس كورونا ضمن مناطق رقعتها الجغرافية

2020/05/17 | 23:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناءا على توجيهات خلية الازمة في وزارة الصحة واشراف مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبدالغني سعدون الساعدي على حملة الرصد الوبائي للكشف عن المصابين بفيروس كورونا واخذ العينات العشوائية لهم ضمن مناطق جانب الرصافة.وقال الدكتورالساعدي في بيان وتلتقه وكالة صدى , ان كوادرنا الطبية والصحية والمختبرية مستمرة بالكشف والتحري الاستباقي عن فيروس كورونا من

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