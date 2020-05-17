الحزب الإسلامي: رفع علم المثليين تلويث لسماء العراق

2020/05/17 | 23:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الحزب الإسلامي العراقي، ان رفع بعثة الاتحاد الأوربي علم المثليين داخل الأراضي العراقية وبشكل رسمي ولاول مرة، يمثل استفزاز صارخ لمشاعر ابناء شعبنا.وشدد الحزب في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “ما اقدمت عليه البعثة وبالتعاون مع عدد من سفارات الدول الاجنبية لوث سماء العراق وهويته ومعتقداته واعرافه التي يجمع عليها الملايين […]

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