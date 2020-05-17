العامري: أطردوا السفراء الثلاث المنحرفين من العراق

2020/05/17 | 23:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، على رفع علم المثليين في العراق، فيما طالب بطرد السفراء الثلاث المنحرفين اخلاقيا....

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