الخارجية تشجب قيام بعثة الاتحاد الاوروبي برفع علم المثليين في مقراتها

2020/05/17 | 23:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شجبت وزارة الخارجيّة، اليوم الاحد ، قيام بعثة الاتحاد الأوروبيّ، وبعثات اجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثليين في مقراتها .

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