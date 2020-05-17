ثلاثة اسماء تتنافس على منصب قائد القوة البرية في العراق

2020/05/17 | 23:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأحد، عن ترشيح ثلاثة قادة عسكريين لمنصب قائد القوة البرية في العراق.وقال عناد في تصريح صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز” انه “تم تقديم ثلاثة مرشحين الى القائد العام للقوات المسلحة لاختيار مرشح من بينهم لمنصب قائد القوة البرية”.واضاف ان “المرشحين هم قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد […]

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