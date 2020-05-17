بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق تحذف منشور

2020/05/17 | 23:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذفت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق تغريدتها عن رفع علم المثليين من حسابها في تويتر وموقعها في الفيس بوك بعد بيانات الاستنكار والادانة من القيادات والساسة والاحزاب والخارجية العراقية.

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