2020/05/17 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس مقدمة: في هذا العام اجتاحت جائحة كورونا فيروس ١-;-٩-;- كل دول العالم، وبلغ عدد الإصابات أكثر من أربعة ملايين إنسان، وعدد الوفيات ما يُقارب ٣-;-٠-;-٠-;- ألف إنسان.



فما هي أولى النتائج للإنسانية وللدول؟ أولاً: أهمية الوقف الفوري لسباق التسلح في العالم، والتوقف الفوري عن إنتاج المزيد من السلاح لقتل الإنسان.



هذه الجائحة السوداء التي أصابت كل دول العالم، بغض النظر عن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من نتائج الجائحة كورونا فيروس ١٩ - محيي الدين محروس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من نتائج الجائحة كورونا فيروس ١٩ - محيي الدين محروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).