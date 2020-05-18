إصابة لاعب الشرطة السابق اركان محمود بفيروس كورونا

2020/05/18 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

أصيب مساء اليوم الاحد، لاعب الشرطة السابق بكرة القدم اركان محمود بفيروس كورونا.

وذكر مقرب من عائلة اركان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللاعب اصيب مساء الاحد بفيروس كورونا ونقل الى مستشفى شيخ زايد".

واضاف أن "عائلة اللاعب ناشدت وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لنقله الى مستشفى متخصص لعلاجه".

يشار الى ان اركان محمود هو شقيق لاعب المنتخب العراقي المشارك بكأس العالم 86 بالمكسيك شاكر محمود.

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واوضح الوزير درجال في بيان تلق

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وسجل ثنائية الفريق البافاري روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء وبنجامين بافارد في الدقيقتين 40 و80.

والم

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وانتهك لاعبو هيرتا إرشا

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