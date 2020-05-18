نائب كردي: حكومة بارزاني مستمرة بتهريب النفط رغم كورونا

2020/05/18 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار عضو كتلة المستقبل الكردية النائب سركوت شمس الدين الى ان حكومة بارزاني تعمل على تهريب النفط وهي مستمرة رغم ازمة فيروس كورونا.وقال شمس الدين في حديث لقناة “العهد” ان “الاسايش قامت باعتقال اكثر من 100 شخص من دهوك” مبينا ان “التظاهرات التي خرجت في دهوك كانت سلمية وتطالب بتوفير الرواتب وان حكومة الإقليم […]

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