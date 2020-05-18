الفياض : اتفقنا مع الكاظمي على هيكلة

2020/05/18 | 00:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، على هيكلية خاصة للحشد الشعبي ، تطبق في الايام المقبلة، مشيرا الى ان "الرتب ستعطى وفق القانون العسكري" .واضاف الفياض في لقاء متلفز تابعته " كلكامش برس " ، ان " منصب نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي لايوجد بالهيكلية الجديدة"، وان "تعيين رئيس اركان الحشد الشعبي من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة".مؤكدا انه " لم يعين حتى الان رئيس اركان الحشد الشعبي ابو فدك المحمداوي يقوم بتصريف الاعمال ولم يثبت بامر ديواني".وبشأن سحب حشد المرجعية قال ان "المرجعية الدينية لديها ملاحظات ونحن نستمع لها ،كما ان الوية العتبات لم تخرج من الهيأة انما اعد لها ترتيب خاص ". واضاف ان " المرجعية الدينية العليا تريد من الحشد ان يكون منضبطاً".وبشان تصنيف فصائل الحشد قال "لانقبل بمصطلح الالوية الولائية ، والحشد الشعبي يضم جميع العراقيين".وان " الحشد الشعبي ليس سلطة متمردة على القانون والبرلمان" .و شدد على ان "الحشد الشعبي بحاجة الى احتواء ولايمكن ذلك عبر الاتهامات والتخوين".مشيرا الى ان "سلوك الجانب الامريكي لم يكن حكيماً مع الحشد الشعبي".

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