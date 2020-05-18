خبير امني: عمليات الجزيرة تمكنت من تطهير 70 كم من عمق الحدود العراقية

2020/05/18 | 00:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الخبير الامني سرمد البياتي، الى ان عمليات الجزيرة تمكنت من تطهير 70 كم من عمق الحدود العراقية.وقال البياتي في حديث لقناة “العهد” اليوم الاحد، ان “عصابات داعش الإرهابية تعتمد على حرب العصابات وعلى القوات الأمنية تحديث خططها العسكرية”.واضاف “يجب الاعتماد على الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة لضرب اوكار الارهابيين” مبينا ان “العمليات الأمنية تقوم […]

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