فالح الفياض: خصوصية الحشد يجب ان تستمر والوية الهيئة ومواقفها موحدة

2020/05/18 | 00:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاحد، وحدة الوية الحشد وموقفها، مشددا على ضرورة استمرار خصوصية هذه القوات المهمة.وقال الفياض خلال اسضافته في برنامج “تحت خطين” الذي تبثه قناة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة صدى ، ان “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمقر هيئة الحشد كشفت عن اشياء كانت غامضة او مقلوبة عند البعض”،

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