سوريا – مجموعة مسلحة تطرد «هيئة تحرير الشام» من بلدة “عرب سعيد” بريف إدلب

2020/05/18 | 00:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طردت مجموعة مسلحة، مساء الأحد، عناصر «هيئة تحرير الشام» من بلدة “عرب سعيد” غربي مدينة إدلب، بعد اشتباكاتٍ دارت بينهما بالأسلحة الرشاشة.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «هيئة تحرير الشام»، «اتهمت مجموعة مسلحة في…

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