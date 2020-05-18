2020/05/18 | 00:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- د.
سعد غالب ياسين يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي وفي البقعة المهجورة يفقد العلم معناه كله فاينما توقف اشعاع الروح يخمد اشعاع العقل أذ يفقد الانسان تعطشه الى الفهم وارادته للعمل عندما يفقد الهمة وقوة الايمان. البقعة المهجورة من المعنى هي عالمنا المعولم في زمن الجائحة الذي كشف لنا أمام عجز وهشاشة الدول الكبرى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراجعات في زمن كورونا:أزمة العلم الغربي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سعد غالب ياسين يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي وفي البقعة المهجورة يفقد العلم معناه كله فاينما توقف اشعاع الروح يخمد اشعاع العقل أذ يفقد الانسان تعطشه الى الفهم وارادته للعمل عندما يفقد الهمة وقوة الايمان. البقعة المهجورة من المعنى هي عالمنا المعولم في زمن الجائحة الذي كشف لنا أمام عجز وهشاشة الدول الكبرى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراجعات في زمن كورونا:أزمة العلم الغربي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراجعات في زمن كورونا:أزمة العلم الغربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).