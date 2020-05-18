مراجعات في زمن كورونا:أزمة العلم الغربي

2020/05/18 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د‭.‬سعد‭ ‬غالب‭ ‬ياسين يقول‭ ‬المفكر‭ ‬الجزائري‭ ‬مالك‭ ‬بن‭ ‬نبي‭ ‬وفي‭ ‬البقعة‭ ‬المهجورة‭ ‬يفقد‭ ‬العلم‭ ‬معناه‭ ‬كله‭ ‬فاينما‭ ‬توقف‭ ‬اشعاع‭ ‬الروح‭ ‬يخمد‭ ‬اشعاع‭ ‬العقل‭ ‬أذ‭ ‬يفقد‭ ‬الانسان‭ ‬تعطشه‭ ‬الى‭ ‬الفهم‭ ‬وارادته‭ ‬للعمل‭ ‬عندما‭ ‬يفقد‭ ‬الهمة‭ ‬وقوة‭ ‬الايمان‭.‬ البقعة‭ ‬المهجورة‭ ‬من‭ ‬المعنى‭ ‬هي‭ ‬عالمنا‭ ‬المعولم‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الجائحة‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬لنا‭ ‬أمام‭ ‬عجز‭ ‬وهشاشة‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ […]

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