2020/05/18 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د‭.‬حسين‭ ‬القاصد مع اقتراب جلسة مجلس النواب للتصويت على إكمال الكابينة الحكومية؛ صرنا نسمع، هنا وهناك، أصواتا نشازا تريد وزارة الثقافة بستانا لقريش، وتريد إعادتها إلى أعوام الجمود الثقافي حين تحولت إلى وزارة ايفادات ومنافع ضيقة.من بين الأصوات التي صرنا نسمعها أن أحد الذين تسلق دماء شهداء التظاهرات مرشح لاستلام وزارة الثقافة؛ فكيف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للثقافة أهلها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للثقافة أهلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).