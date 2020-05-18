2020/05/18 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د خالد الخفاجي منذ العصر الجاهلي بل قبل ذلك بعصور مازالت خالدة نهض الشاعر بوظيفة الفارس وحارس القيم، وصولاً إلى العصور الحديثة، وأصبحت مهمته الأولى بل وظيفته الإبداعية والإنسانية في التصدي بوجه الواقع المر والويل والتعسف، وكشف الأمور الغير مستقيمة التي تفرض على الواقع بأشكال مختلفة من أشكال التفرد والانحراف عن مبادئ العدل وطمر الحقيقة، […]

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