”الديمقراطي“ يحرك المدعي العام بمزاعم تهريب مليارات الدولارات خارج الاقليم

2020/05/18 | 00:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، المدعي العام في الاقليم باتخاذ اجراءات عملية لكشف مزاعم تهريب احدى الشركات ستة مليارات دولار الى بنك خارج الاقليم.

وجاء في بيان للكتلة ورد لشفق نيوز، انه منذ مدة يتم الحديث عن اخراج ستة مليارات دولار من قبل احدى الشركات الى مصرف اوربي، مطالبا حكومة الاقليم والمدعي العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوضيح حقيقة هذه المزاعم.

واضاف ان اي طرف يمتلك ادلة بشأن هذه المسألة فليقدمها الى الجهات المختصة ليتم توضيح الامور لاهالي كوردستان، من اجل ان تتوضح الامور هل ان هذا الموضوع صحيح ام لا لان الموضوع لحد الان هو مجرد كلام، مطالبا بخطوات عملية بهذا الصدد.

وطمأن البيان اهالي كوردستان انه بناء على برنامج عمل الحزب وخطوات حكومة الاقليم من اجل الاصلاح والشفافية والحقيقة فانها لا تساوم باي شكل من الاشكال على مبادئ الحزب، مشددا على انها ستكون صادقة وتمثل رغباتهم.

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