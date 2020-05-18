غرق ”متظاهر“ قرب جمهورية التحرير

2020/05/18 | 00:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتشلت النجدة النهرية، الاحد، جثة شاب فارق الحياة غرقا في بغداد، تبين ان الجثمان يعود ”لمتظاهر“.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز "ان دوريات النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة شاب فارق الحياة في اثناء السباحة بالقرب من جسر الجمهورية"، مبينا ان المعلومات الاولية تشير الى ان الجثة تعود لمتظاهر.

وأفاد مصدر محلي في ديالى في وقت سابق من شهر أيار الجاري بمصرع شابين غرقا في نهر ديالى قرب أطراف بعقوبة مركز المحافظة.

وفي نهاية شهر نيسان الماضي، قال مصدر لشفق نيوز ان حادث غرق وقع في ناحیة زاب جنوب كركوك قرية الحلوة وسطى لاخوين هما حمد ناصر حمد وعبد ناصر حمد واعمارهما تتراوح مابين 15 - 14 سنة.

وتفاقمت في الآونة الاخيرة حوادث الموت في بغداد وكثير من مدن العراق لأسباب متعددة من بينها عمليات القتل العمد والانتحار والحرق والغرق فيما لم تبذل السلطات جهود فعلية لبحث اسباب الحوادث لغرض معالجتها، بحسب المراقبين.

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