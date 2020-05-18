مدير صحة الكرخ يعلن عدد الاصابات بكورونا وتوزيعها ويوجه رسالة الى الشباب

2020/05/18 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاحد، عدد الاصابات بكورونا وتوزيعها على المناطق، فيما وجه رسالة الى الشباب.

وقال الحجامي في منشور له على الفيسبوك، "لا حظت بعض الشباب يتمازحون و كل واحد يريد الصدارة لمنطقته بعدد الإصابات، بس احنا نگول الصدارة والكأس هو للمنطقة الخالية من الإصابات او تسجل اقل عدد من الإصابات، جنب منطقتك واهلك الخطر".

وأضاف، أن "المناطق التي سجلت اصابات بكورونا هي: جكوك 1، البياع 8، الحرية 55، السيدية 2، الوشاش 2، الدورة 30 (ابو دشير 13 وباقي مناطق الدورة 17)، التاجي 9، رحمانية الجعيفر 9، الشعلة 29، الطارمية 2، الطوبجي 5، العامرية 23، العطيفية الاولى 1، الكاظمية 11، منطقة الكرخ 9، حي الجهاد 6، الفرات 22، الجامعة 4، العامل 13، سبع البور 2، شارع حيفا 2، الإسكان 12، البياع 8، الشالجية 1، الشرطة الخامسة 1، الشرطة الرابعة 1، المحمودية 8، اليرموك 2، الجوادين 1، الإعلام 1، الغزالية 7".

ووجه رسالة الى الشباب بالقوا: "صير انت البطل وجنب مدينتك وناسك واهلك المرض".

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 77 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في ارتفاع قياسي جديد لهذا المؤشر في المدينة.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوف

بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "سجلت 9 اصابات جديدة بكورونا في السليمانية لـ 5 ر

بغداد اليوم- متابعة

كشفت اختبارات أجريت على حيوان الهامستر أن استخدام الكمامات على نطاق واسع يقلص خطر انتقال فيروس كورونا المستجد، وفق ما خلص إليه خبراء في هونغ كونغ الأحد.

وهذا البحث الذي أجراه فريق من جامعة هونغ كونغ، هو أول البحوث التي تتعمق

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