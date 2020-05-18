بعد الادانة الشعبية والسياسية.. بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق تحذف منشورها بشأن رفع علم المثليين

2020/05/18 | 00:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذفت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق تغريدتها عن رفع علم المثليين من حسابها في تويتر وموقعها في الفيس بوك بعد بيانات الاستنكار والادانة من القيادات والساسة والاحزاب والخارجية العراقية.ورصدت وكالة “العهد نيوز” اضافة الى مواقع اخرى وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قيام البعثة بحذف منشورها من صفحتها بعد ان قامت بنشره مع صورة تظهر […]

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