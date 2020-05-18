العامري يطالب الحكومة بطرد السفراء المشاركين برفع علم المثليين في بغداد

2020/05/18 | 00:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالب رئيس تحالف الفتح، النائب هادي العامري، الحكومة بطرد السفراء الذين شاركوا برفع علم المثليين في مقر بعثة الاتحاد الاوروبي في العاصمة بغداد اليوم الأحد.

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