بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق تحذف منشورها بشأن رفع علم [المثليين]

2020/05/18 | 00:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حذفت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق تغريدتها عن رفع علم المثليين من حسابها في تويتر وموقعها في الفيس بوك بعد بيانات الاستنكار والادانة من القيادات والساسة والاحزاب والخارجية العراقية.

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