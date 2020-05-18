وفاة مصابة بفايروس كورونا وتسجيل 16 اصابة جديدة في كربلاء

2020/05/18 | 00:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت صحة كربلاء ، مساء الاحد ، تسجيل وفاة الحالة الثامنة لمصابة بفايروس كورونا في المحافظة .وقال مدير اعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) سجلت دائرة صحة كربلاء حالة الوفاة الثامنة بفايروس كورونا لمريضة بعمر 75 عاما من سكنة منطقة حي […]

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