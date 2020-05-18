بعد زواج 61 عاما.. ماتا بكورونا بفارق ساعة

2020/05/18 | 00:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مات زوجان من ولاية ميسوري الأمريكية، كانا سوف يحتفلا بعيد زواجهما الـ 61 في وقت لاحق من هذا الشهر.قال أفراد الأسرة لصحيفة “سانت لويس بوست ديسباتش” إن بيل أولويغ (85 عاما)، وبات أولويغ (83 عاما) توفيا 1 مايو الجاري، بعد أيام فقط من ظهور اختبارات فيروس كورونا الإيجابية لكليهما، ووضعهما في العناية المركزة.[…]

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