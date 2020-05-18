طبيب مصري يفقد بصره بسبب ضغط العمل ضد كورونا

2020/05/18 | 00:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، متابعته حالة الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره أثناء أداء عمله في مستشفى العزل في بلطيم.وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية، تواصل نور الدين مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لبحث إمكانية تشكيل لجنة طبية من المستشفى الجامعي، لفحص الطبيب.وأوضح المحافظ، أنه […]

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