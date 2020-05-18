أطعمة يُمكن تناولها حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

2020/05/18 | 00:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثيرًا ما نشعر بتأنيب الضمير عندما نضطر للتخلص من أطعمة مختلفة بسبب انتهاء تاريخ الصلاحية المدوَّن عليها.لكن وعلى الرغم منذ لك، كثيرون يجهلون أن هناك أنواع عديدة من الطعام يُمكن تناولها حتى بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها! ضمن مقال نشرته صحية “ديلي ميل” البريطانية، فإن أصناف مختلفة من الطعام منها المقرمشات، البيض، المربيات والبسكويت تكون […]

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